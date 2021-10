Wirtualne Dni Otwarte SIEGENIA

Gdzie i kiedy?

28 października 2021, godz. 18:00, Facebook SIEGENIA GROUP (https://www.facebook.com/events/241994334574057)

Jaki jest cel?

Podczas tego wydarzenia będziesz mieć okazję poznać Firmę od środka. Sprawdzisz jak sami pracownicy oceniają pracę w SIEGENIA. Wyjaśnimy, czym zajmuje się Firma, jak w praktyce wygląda praca tutaj i dlaczego warto dołączyć do naszego zespołu. Dowiesz się więcej o niedawno uruchomionym specjalnym programie stażowym dla studentów i absolwentów, który daje szansę na rozwój Waszych talentów, kompetencji i umiejętności oraz stanowi dobrą okazję do zdobycia pierwszego doświadczenia. Osoby, które wzięły udział w Kuźni TITAN'ów same Wam opowiedzą jakie możliwości daje wzięcie udziału w takim projekcie.

Jak będą przebiegać dni otwarte?

Plan wydarzenia:

18:00 Kilka słów o Firmie

18:30 Krótka filmowa wycieczka po Firmie

19:00 Kuźnia TITAN'ów, czyli poszukiwanie i rozwój talentów

19:30 Nie taki diabeł straszny, jak go malują – mity o pracy na produkcji

20:00 Konkurs Konkurs! Do wygrania atrakcyjne gadżety!

Na koniec wydarzenia zostanie przeprowadzony konkurs, w którym będzie można wygrać atrakcyjne gadżety.

Więcej o konkursie na naszym profilu na Facebooku (https://www.facebook.com/SIEGENIA.POLSKA)

Dołącz do nas - Zapraszamy!